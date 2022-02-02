الوزراء اللبناني يقرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات في ذكرى اغتيال رفيق الحريري

11:47 م الأربعاء 02 فبراير 2022
الوزراء اللبناني يقرر إقفال جميع الإدارات والمؤسسات في ذكرى اغتيال رفيق الحريري

نجيب ميقاتي

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لبنان - (أ ش أ)

أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قرارا بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان يوم 14 فبراير الجاري بمناسبة الذكرى الـ 17 لإغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه.

جاء ذلك في مذكرة رسمية صادرة عن رئيس الحكومة اليوم.

وكان موكب رئيس الحكومة اللبنانية الراحل رفيق الحريري قد تم استهدافه بمتفجرات أثناء مروره بأحد شوارع العاصمة اللبنانية بيروت؛ مما أدى إلى وفاته في الرابع عشر من شهر فبراير عام 2005 وعدد من مرافقيه.

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Asha
نجيب ميقاتي لبنان ذكرى اغتيال رفيق الحريري

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