بايدن: نشر قوات إضافية في أوروبا يتماشى مع ما أكدته لبوتين

11:15 م الأربعاء 02 فبراير 2022
بايدن: نشر قوات إضافية في أوروبا يتماشى مع ما أكدته لبوتين

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إن اعتزام الولايات المتحدة نشر قوات إضافية في شرق أوروبا "يتسق تماما مع أخطرت به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في البداية، "طالما استمر في التصرف بعدوانية، سنتأكد من قدرتنا على طمأنة حلفائنا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وشرق أوروبا أننا موجودون".

وذكر بايدن أن التعهد بالدفاع المشترك لأعضاء حلف الناتو "التزام مقدس".

يشار إلى أن أوكرانيا ليست عضوًا في الناتو، إلا أنها تطمح في الانضمام للحلف، ولكن بوتين يعارض ذلك بقوة. وأوضحت أمريكا أنها لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويعتزم الرئيس الأمريكي نشر 2000 جندي أمريكي إضافي من أمريكا في ألمانيا وبولندا، في ظل الوضع المتوتر بشأن أزمة أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء أنه يتم حاليًا نقل 1000 جندي أمريكي، متمركزين في ألمانيا، إلى رومانيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، إن من المنتظر نشر القوات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية الانتقال ليست دائمة.

وأكد كيربي أن " الموقف الراهن يتطلب تعزيز الردع والاستعداد الدفاعي على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

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