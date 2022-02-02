موسكو: نعتزم الرد على وسائل الإعلام الألمانية بعد إيقاف "روسيا اليوم"

روسيا - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم اتخاذ "تدابير انتقامية" ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا بعد أن حظرت برلين قناة "روسيا اليوم" التي تبث باللغة الألمانية.

ونقلت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن الخارجية الروسية قولها إن هذه الخطوة الألمانية لا تترك لموسكو أي خيار سوى البدء في تنفيذ "تدابير انتقامية" ضد وسائل الإعلام الألمانية المعتمدة في روسيا.

وأضافت الخارجية الروسية أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد "وسطاء الإنترنت" الذين حذفوا القناة من منصتهم.