موسكو: نعتزم الرد على وسائل الإعلام الألمانية بعد إيقاف "روسيا اليوم"

11:09 م الأربعاء 02 فبراير 2022
موسكو: نعتزم الرد على وسائل الإعلام الألمانية بعد إيقاف "روسيا اليوم"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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روسيا - (أ ش أ)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم اتخاذ "تدابير انتقامية" ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا بعد أن حظرت برلين قناة "روسيا اليوم" التي تبث باللغة الألمانية.

ونقلت قناة "فرانس 24" في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم عن الخارجية الروسية قولها إن هذه الخطوة الألمانية لا تترك لموسكو أي خيار سوى البدء في تنفيذ "تدابير انتقامية" ضد وسائل الإعلام الألمانية المعتمدة في روسيا.

وأضافت الخارجية الروسية أنه سيتم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد "وسطاء الإنترنت" الذين حذفوا القناة من منصتهم.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الروسية قناة روسيا اليوم اللغة الألمانية

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