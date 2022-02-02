البرهان: لن نُسلم السلطة إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي

السودان - (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن القوات المسلحة وكل القوات النظامية والأطراف السياسية ملتزمة بعدم تسليم "أمانة السلطة" إلا لمن يأتي عبر الانتخابات أو التوافق السياسي.

وقال البرهان، لدى مخاطبته اليوم الأربعاء ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة بالفاشر في شمال دارفور، "نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان".

وشدد البرهان على ضرورة أن يُوجه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم في ظل الاضطراب الذي يشهده إقليم دارفور، ووجه القوة المشتركة لحماية المواطنين في دارفور، بردع كل خارج عن القانون.

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يزايد على تضحيات القوات المسلحة في كافة أنحاء السودان"، لافتا إلى أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية سيغلق الباب أمام المخرّبين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن.

ونبه البرهان إلى ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن والتي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة.