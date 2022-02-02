نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد ضرورة فرض هيبة الدولة

السودان - (أ ش أ)

شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على ضرورة فرض هيبة الدولة والاحتكام للقانون في مواجهة أي انفلات.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني - لدى مخاطبته قوات الجيش وقوات "الدعم السريع" في شمال دارفور- أن كل من يتجاوز القانون ينبغي أن يواجه بالحسم.

وقال إن ولاية شمال دارفور ظلت على الدوام مثالا للأمن والطمأنينة دون وقوع أي مشاكل، داعيا إلى أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في الولاية وعدم تكرار الأحداث السابقة.

وأشار إلى وجود بعض الأطراف المنفلتة التي تعمل على زعزعة الأوضاع، مشددا على ضرورة حسمهم، وعلى أن كل من يعتدي على المواطنين ويهدد أمنهم وسلامتهم لابد أن يعاقب وفقًا للقانون.

وأضاف أن "أماكن تمركز الحركات المسلحة معروف للجميع وأن كل من يُضبط حاملا للسلاح داخل المدن يعتبر خارجا عن القانون".