ألمانيا: إيقاف بث قناة "روسيا اليوم" الناطقة بالألمانية في البلاد

ألمانيا - (أ ش أ)

طلبت السلطات الألمانية من شبكة الأخبار الروسية "روسيا اليوم (RT)" التوقف عن بث قناتها الناطقة بالألمانية في أراضيها.

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية، في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، أن السلطات المعنية في ألمانيا قد قررت حظر برامج "روسيا اليوم" في البلاد قائلة إن القناة تفتقد إلى الإذن اللازم.

وقالت السلطات الألمانية إن مؤسسة "روسيا اليوم" لا تملك أي تصريح آخر قانوني بموجب القانون الأوروبي كما لم يتم منحها ترخيصاً.