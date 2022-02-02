أكثر من 50 قتيلاً وجريحًا في قصف صاروخي على مدينة الباب السورية

دمشق - (د ب أ)

سقط عشرات القتلى والجرحى في قصف صاروخي على مدينة الباب بريف حلب الشرقي اليوم الأربعاء.

وقال مصدر طبي في مشفى الباب الوطني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "قتل 12 شخص وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح بينهم 7 في حالة حرجة، وصلوا إلى مشفى الباب والمشافي الأخرى في المدينة، جراء قصف صاروخي على مشفى الأطراف والمشفى الميداني والسوق الشعبي وأحياء سكنية في مدينة الباب".

من جانبه، اتهم مصدر في الشرطة الحرة التابعة للمعارضة "قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بأنها قصفت المدينة براجمات الصواريخ وأن مصدر القصف نقطة تابعة لقسد في قرب قريتي الشعالة ودغلباش غرب مدينة الباب".

وشهدت مدينة الباب عدة مرات قصفًا وتفجيرات راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وتعتبر مدينة الباب ثاني أكبر مدينة في ريف حلب الشرقي والتي تخضع لسيطرة المعارضة إضافة إلى مدينة جرابلس أقصى ريف حلب الشمالي الشرقي.

وتشهد مناطق ريفي حلب وإدلب الخاضعة، لسيطرة المعارضة، تفجيرات متكررة وقصفًا صاروخيًا، وتتهم المعارضة قسد بتنفيذ القصف، إضافة إلى الطيران الروسي الذي يقصف بشكل متكرر مناطق ريف حلب الغربي وريف ادلب كما تقول بيانات المعارضة السورية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في وقت سابق إن 8 أشخاص، على الأقل، بينهم خمسة مدنيين، لقوا حتفهم، اليوم الأربعاء، وأصيب 29 إثر هجوم صاروخي على مدينة الباب التي يسيطر عليها متمردون موالون لتركيا بشمال سوريا.

وجاء القصف بعد ساعات من استهداف طائرات تركية مواقع كردية شمال شرقي سوريا.