وزير الخارجية الإيطالي يدعو لحوار بناء مع موسكو

07:24 م الأربعاء 02 فبراير 2022
وزير الخارجية الإيطالي يدعو لحوار بناء مع موسكو

لويجي دي مايو

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

إيطاليا - (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلي الحاجة لحوار بناء مع موسكو ورد فعال ومتناسب على المستويين الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين دي مايو، ونظيرته الاستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث أعرب دي مايو، عن دعم إيطاليا لأمن الحلفاء ووحدة أراضي أوكرانيا.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على أهمية العمل على خفض التوترات، لما لها من تداعيات خطيرة مفاقمة للأزمة، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما تم الاتفاق على التزام مشترك بحل مستدام ودائم للأزمة والحاجة إلى إعادة بناء مناخ من الثقة بين الغرب وموسكو.

هذا المحتوى من

Asha
لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • - مباشر.. بوركينا فاسو 0 - 0 السنغال.. أمم أفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا