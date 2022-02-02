وزير الخارجية الإيطالي يدعو لحوار بناء مع موسكو

إيطاليا - (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلي الحاجة لحوار بناء مع موسكو ورد فعال ومتناسب على المستويين الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وذكرت وكالة "آكي" الإيطالية، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين دي مايو، ونظيرته الاستونية إيفا ماريا ليميتس، حيث أعرب دي مايو، عن دعم إيطاليا لأمن الحلفاء ووحدة أراضي أوكرانيا.

يذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، شدد في مكالمة هاتفية مع رئيس الاتحاد الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، على أهمية العمل على خفض التوترات، لما لها من تداعيات خطيرة مفاقمة للأزمة، على الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما تم الاتفاق على التزام مشترك بحل مستدام ودائم للأزمة والحاجة إلى إعادة بناء مناخ من الثقة بين الغرب وموسكو.