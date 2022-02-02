الكرملين: بوتين وشي يريان "عصرًا جديدًا" في العلاقات الدولية

06:41 م الأربعاء 02 فبراير 2022
الكرملين: بوتين وشي يريان "عصرًا جديدًا" في العلاقات الدولية

فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

يلقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج بيانًا مشتركًا حول دخول العلاقات الدولية "عصر جديد" في قمة تعقد في بكين يوم 4 فبراير الجاري، حسبما قال مساعد الرئيس الروسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحفيين في إيجاز صحفي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن اوشاكوف قوله إن البيان سيعكس وجهات النظر الروسية والصينية بشأن "القضايا الأكثر أهمية، ومن بينها القضايا الأمنية".

وقال أوشاكوف إن الصين تؤيد مطالب روسيا للحصول على ضمانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويضم الوفد الروسي الذي يزور الصين كلا من وزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الطاقة نيكولاي شولجينوف والرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت" إيجور سيشن.

ويقتصر الوفد الروسي على ستة أشخاص بموجب "شروط وضعها الجانب الصيني".

ومن المقرر أن يجري بوتين محادثات عبر الهاتف مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كما يلتقي بوتين مع رئيس الأرجنتين ألبرتو فرنانديز في موسكو يوم الخميس.

وقال أوشاكوف إن الكرملين يعرف أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على رئيسي الأرجنتين والبرازيل لكي لا يزورا روسيا ولكن "نحن نعتقد أن مثل هذا التدخل الخطير لن يمنع اتمام هاتين الزيارتين".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والولايات المتحدة توترات على خلفية اتهام موسكو بحشد قوات على حدودها لغزو أوكرانيا.

ونفت روسيا هذا الاتهام وبررت نشر قواتها بقيام الناتو بزيادة نفوذه في أوكرانيا.

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