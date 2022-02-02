البنتاجون: نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في أوروبا الشرقية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الأربعاء، موافقة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رسميًا على نشر المزيد من الجنود الإضافيين الأمريكيين في أوروبا الشرقية.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم أن هذا يتزامن مع انتشار قريب للقوات الأمريكية في بولندا وألمانيا ورومانيا.

ونقلت القناة عن مسئولين أمريكيين قولهم إن عمليات الانتشار في أوروبا الشرقية تمثل إظهارًا لدعم حلفاء "الناتو" الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا.

وأشارت القناة إلى أنه من المتوقع أن تنتشر القوات "في الأيام المقبلة".

ونقلت "سي إن إن" عن السكرتير الصحفي للبنتاجون، جون كيربي، قوله إن عمليات النشر تشمل إرسال حوالي 2000 جندي من الولايات المتحدة إلى بولندا وألمانيا في الأيام المقبلة بالإضافة إلى نشر ما يقرب من 1000 جندي آخر يتمركزون حالياً في ألمانيا داخل رومانيا.