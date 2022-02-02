بريطانيا تنشر مقاتلات "تايفون" لاعتراض الطائرات مجهولة الهوية
لندن - (د ب أ)
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في بيان، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة قامت بنشر طائرات مقاتلة طراز تايفون لاعتراض "الطائرات مجهولة الهوية" التي تقترب من الأجواء التابعة لها.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن الطائرات، التي تم نشرها من قاعدة لسلاح الجو الملكي في اسكتلندا، تدعمها ناقلة وقود جو-جو.
وقالت الوزارة: "لن نقدم أي تفاصيل إضافية عن هذه العملية الجارية، حتى اكتمالها".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان