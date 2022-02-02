المرصد السوري: مقتل 8 أشخاص على الأقل إثر هجوم صاروخي على سوق

بيروت- (د ب أ):

لقي ثمانية أشخاص، على الأقل، وبينهم خمسة مدنيين، حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر هجوم صاروخي على مدينة الباب التي يسيطر عليها متمردون موالون لتركيا بشمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري، ومقره لندن، أن الهجوم الذي استهدف مدينة الباب بريف حلب، أسفر عن إصابة 29 شخصا.

ولم يتضح بعد من شن الهجوم الذي جاء من منطقة تسيطر عليها ميليشيا كردية، قريبة من منطقة أخرى تتمركز فيها قوات حكومية سورية.

وقالت مجموعة الخوذ البيضاء- وهي مجموعة دفاع مدني تعمل في مناطق المعارضة- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب 31 آخرون جراء الهجوم.

وجاء القصف بعد ساعات من استهداف طائرات تركية مواقع كردية شمال شرقي سوريا.