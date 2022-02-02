المرصد السوري: مقتل 8 أشخاص على الأقل إثر هجوم صاروخي على سوق

04:54 م الأربعاء 02 فبراير 2022
المرصد السوري: مقتل 8 أشخاص على الأقل إثر هجوم صاروخي على سوق

هجوم صاروخي_ارشيفيه

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

بيروت- (د ب أ):

لقي ثمانية أشخاص، على الأقل، وبينهم خمسة مدنيين، حتفهم، اليوم الأربعاء، إثر هجوم صاروخي على مدينة الباب التي يسيطر عليها متمردون موالون لتركيا بشمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد السوري، ومقره لندن، أن الهجوم الذي استهدف مدينة الباب بريف حلب، أسفر عن إصابة 29 شخصا.

ولم يتضح بعد من شن الهجوم الذي جاء من منطقة تسيطر عليها ميليشيا كردية، قريبة من منطقة أخرى تتمركز فيها قوات حكومية سورية.

وقالت مجموعة الخوذ البيضاء- وهي مجموعة دفاع مدني تعمل في مناطق المعارضة- في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن تسعة أشخاص قتلوا، وأصيب 31 آخرون جراء الهجوم.

وجاء القصف بعد ساعات من استهداف طائرات تركية مواقع كردية شمال شرقي سوريا.

هجوم صاروخي تركيا المرصد السوري حقوق الإنسان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. قناة مجانية مفتوحة.. نقل مباراة مصر والكاميرون بأمم أفريقيا عبر نايل سات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا