سفير مصر يبحث مع مفتي لبنان وفؤاد السنيورة آخر التطورات السياسية بالبلاد

04:45 م الأربعاء 02 فبراير 2022
سفير مصر يبحث مع مفتي لبنان وفؤاد السنيورة آخر التطورات السياسية بالبلاد

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

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بيروت- (أ ش أ):

بحث سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي آخر التطورات السياسية في البلاد خلال لقائه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة.

وخلال لقائه بمفتي لبنان بدار الفتوى بالعاصمة بيروت، ناقش سفير مصر الدكتور ياسر علوي آخر التطورات في الشؤون اللبنانية وأوضاع المنطقة.

كما تناول لقاء الدكتور ياسر علوي مع رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف جوانبها.

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Asha
الدكتور ياسر علوي الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عبداللطيف دريان

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