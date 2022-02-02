سفير الفلبين بالقاهرة: مصر تخطو خطوات ثابتة وناجحة نحو الأمام

04:34 م الأربعاء 02 فبراير 2022
سفير الفلبين بالقاهرة: مصر تخطو خطوات ثابتة وناجحة نحو الأمام

وزارة الثقافة

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القاهرة – (أ ش أ):

قال سفير دولة الفلبين بالقاهرة عز الدين تاجو، إن مصر تخطو خطوات ثابتة وناجحة نحو الأمام رغم انتشار جائحة كورونا، مهنئاً الدولة المصرية ووزارة الثقافة على إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد أحد أهم المعارض الدولية على مستوى العالم.

وأكد تاجو - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء على هامش زيارته للدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب - أن مصر والفلبين تربطهما علاقات وطيدة تمتد لأكثر من 75 عاما، وأنه تم الاحتفال بهذا الحدث الكبير العام الماضي، موضحاً أن هناك اتفاقيات ثقافية مبرمة بين البلدين، مؤكداً تطلع بلاده لزيادة التعاون الثقافي خلال الفترة المقبلة.

ودعا جميع أعضاء السفارة والجالية الفلبينية في مصر إلى زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يعد منارة الفكر والمعرفة، مشيداً بكافة الأجنحة التي تفقدها والمعلومات الثمينة والمتميزة التي يتم تقديمها للجمهور.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام في الفترة من 26 يناير إلى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتعد هذه الدورة إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم؛ حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الثقافة سفير الفلبين بالقاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب

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