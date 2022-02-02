أولمبياد بكين: عدوى كورونا تصيب رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية ورئيسة بعثة فرنسا

04:05 م الأربعاء 02 فبراير 2022
أولمبياد بكين: عدوى كورونا تصيب رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية ورئيسة بعثة فرنسا

بريجيت إنريكيس

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برلين-(د ب أ):

كشفت الفحوص إصابة بريجيت إنريكيس رئيسة اللجنة الأولمبية والرياضية الفرنسية وناتالي بيتشالات رئيسة بعثة فرنسا لأولمبياد بكين 2022 الشتوي، بعدوى فيروس كورونا، وذلك قبل التوجه إلى الصين التي تشهد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بعد غد الجمعة.

وذكرت اللجنة الأولمبية والرياضية الفرنسية في بيان أصدرته في وقت متأخر من مساء الثلاثاء أن إنريكيس وبيتشالات "تعتزمان السفر إلى بكين عندما يسمح وضعهما بذلك"، وستقدمان الدعم للبعثة المشاركة عن بعد لحين السفر إلى الصين.

ووفقا للقيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا، ستكون المسؤولتان بحاجة إلى الخضوع لأربع فحوص "بي.سي.آر" على أن تأتي بنتائج سلبية، قبل السفر إلى الصين لحضور الدورة الأولمبية، المقررة بين الرابع و20 من فبراير.

وذكرت اللجنة الأولمبية والرياضية الفرنسية أن الأمين العام ديديه سيمينيه سيمثل اللجنة في الصين بينما سيرأس أندري-بيير جوبير، مدير الرياضات الأولمبية في اللجنة، بعثة فرنسا بشكل مؤقت.

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