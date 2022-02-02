ماكرون يعلن مضاعفة المبالغ المخصصة لمساعدة المدارس المسيحية في الشرق الأوسط

باريس- (بي بي سي):

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس مضاعفة المبالغ المالية المخصصة لمساعدة المدارس المسيحية في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقائه نشطاء في الدفاع عن الأقليّات المسيحية في الشرق.

وقال ماكرون أمام 150 مدعواً في قصر الإيليزيه إنّ "دعم مسيحيي الشرق هو التزام علماني لفرنسا ومهمّة تاريخية" ويشكّل "استجابة لضرورة عدم التخلّي عن النضال من أجل الثقافة والتعليم والحوار في هذه المنطقة المضطربة".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنّ الدولة وجمعية "أوفر دوريان" ستضاعفان معاً مساهماتهما في صندوق دعم مدارس الشرق برفعها إلى أربعة ملايين.

والصندوق الذي أنشئ في يناير 2020 دعم في العام 2021 ما مجموعه 174 مدرسة بينها 129 في لبنان، و16 في مصر، وسبع في إسرائيل، و13 في الأراضي الفلسطينية وثلاث في الأردن.

وفي الأسابيع الأخيرة سلّط مرشّحون رئاسيون كثر، خصوصاً ممن ينتمون إلى اليمين واليمين المتطرّف، الضوء على مصير مسيحيي الشرق.