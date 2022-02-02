وزير الداخلية السعودي يزور إسلام آباد الاثنين المقبل

01:51 م الأربعاء 02 فبراير 2022
وزير الداخلية السعودي يزور إسلام آباد الاثنين المقبل

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف

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إسلام آباد- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الداخلية الباكستانية، أن يبدأ وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف زيارة إلى باكستان يوم الاثنين المقبل تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني الشيخ راشد أحمد.

وأوضحت الداخلية الباكستانية - في بيان نشرته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإليكتروني اليوم الأربعاء - أن وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الباكستاني د.عارف علوي ورئيس الوزراء عمران خان ووزير الداخلية سيلتقون الوزير السعودي خلال الزيارة.. ويناقش الجانبان إطلاق سراح باكستانيين مسجونين في السعودية وقضايا أخرى، بما في ذلك تطورات الوضع الإقليمي.

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Asha
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