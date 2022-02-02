الكرملين: تفاؤل حذر للغاية بشأن المحادثات الأمنية مع الغرب

01:33 م الأربعاء 02 فبراير 2022
الكرملين: تفاؤل حذر للغاية بشأن المحادثات الأمنية مع الغرب

دميتري بيسكوف

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

موسكو- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعرب عن "تفاؤل حذر للغاية" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها لمعالجة المخاوف الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيسكوف القول إن بوتين تحدث الليلة الماضية "بتفاؤل وأمل شديد الحذر بشأن إمكانية حل مشكلات الضمانات الأمنية لروسيا".

ورفض بيسكوف التعليق على تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا القيام بعمليات تفتيش لمواقع الدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا، والتي كانت وردت مطالب من موسكو بشأنها في مقترحات مكتوبة قدمتها نهاية العام الماضي للولايات المتحدة، ودعت فيها إلى إعادة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية لمواقعها لعام 1997 .

وقال إن روسيا "قلقة" من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بالنظر إلى "عدم القدرة على التنبؤ" بالسياسة الأمريكية في هذا الأمر.

وأكد في الوقت نفسه أن روسيا تخطط لاتخاذ تدابير لتقليل تأثير العقوبات المحتملة.

دميتري بيسكوف فلاديمير بوتين الولايات المتحدة أوروبا موسكو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2291

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

2359

متعافون اليوم

428202

إجمالي الإصابات

22683

إجمالي الوفيات

360524

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. حالة جوية مرتقبة.. بيان الأرصاد بشأن طقس موجة الطقس السيئ غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا