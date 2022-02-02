الكرملين: تفاؤل حذر للغاية بشأن المحادثات الأمنية مع الغرب

موسكو- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يعرب عن "تفاؤل حذر للغاية" بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وحلفائها لمعالجة المخاوف الروسية بشأن الأمن في أوروبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيسكوف القول إن بوتين تحدث الليلة الماضية "بتفاؤل وأمل شديد الحذر بشأن إمكانية حل مشكلات الضمانات الأمنية لروسيا".

ورفض بيسكوف التعليق على تقارير أشارت إلى أن الولايات المتحدة عرضت على روسيا القيام بعمليات تفتيش لمواقع الدفاع الصاروخي في رومانيا وبولندا، والتي كانت وردت مطالب من موسكو بشأنها في مقترحات مكتوبة قدمتها نهاية العام الماضي للولايات المتحدة، ودعت فيها إلى إعادة قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية لمواقعها لعام 1997 .

وقال إن روسيا "قلقة" من التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات بالنظر إلى "عدم القدرة على التنبؤ" بالسياسة الأمريكية في هذا الأمر.

وأكد في الوقت نفسه أن روسيا تخطط لاتخاذ تدابير لتقليل تأثير العقوبات المحتملة.