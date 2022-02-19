أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك وقف إطلاق النار

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني مساء اليوم السبت، مقتل اثنين من جنوده، وإصابة أربعة آخرين في مناوشات جديدة مع الانفصاليين الموالين لروسيا شرقي أوكرانيا.

ويأتي هذا الإعلان في ظل استمرار تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا على خلفية حشد موسكو قرابة 190 ألف جندي على حدودها مع كييف، في خطوة حذر الغرب من أنها قد تكون مقدمة لغزو واسع النطاق.

واتهم الجيش الأوكراني في بيان، الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس المتنازع عليها، بارتكاب 70 انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ منتصف الليل فقط .

فيما أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا إصابة مدني في تلك الاشتباكات، متهمين الجيش الأوكراني بارتكاب نحو 60 انتهاكا لوقف إطلاق النار حتى مساء اليوم السبت.

واندلع القتال بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا في المنطقة منذ عام 2014، مما أسفر عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص. وتم التوصل إلى وقف هش لإطلاق النار منذ حوالى سبع سنوات، لكن الجانبين يتهمان بعضهما البعض بانتظام بارتكاب انتهاكات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن العالم خذل بلاده، وإن "هيكل الأمن الأوروبي مدمر تقريبا. وتأخر الوقت للغاية للحديث عن إصلاحه".

وأضاف: "إنكم تقولون إن الحرب على وشك النشوب، فماذا تنتظرون؟ لن نحتاج إلى عقوباتكم (ضد روسيا) عندما يبدأ القصف. يمكن القيام بالعديد من الأمور المختلفة. يمكننا تقديم قائمة لكم".

وأشار إلى أن أخطار الموقف تزداد، لكن ما زال يتم تجاهل المقترحات الأوكرانية. وشدد على أن كييف تدعو للمحادثات واعترف بأنه شخصيا غير متأكد من نيات بوتين "لا أعلم ما يريده رئيس روسيا الاتحادية، لذلك أرغب في مقابلته".

ومن ناحيته قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه بهذه الخطوات يمكنه أن يصد حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيجد أن العكس هو الصحيح".