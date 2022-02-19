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الناتو: كل المؤشرات تدل على نية موسكو لشن هجوم كامل على أوكرانيا

11:06 م السبت 19 فبراير 2022
الناتو: كل المؤشرات تدل على نية موسكو لشن هجوم كامل على أوكرانيا

الناتو

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وكالات

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، إن كل المؤشرات تدلّ على أنّ روسيا تعتزم شنّ هجوم كامل على أوكرانيا، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة إلى ليتوانيا إن روسيا وصلت للجاهزية العسكرية الكاملة لغزو أوكرانيا.

وقال أوستن في فيلنيوس: "تعمل روسيا منذ أشهر على حشد قواتها العسكرية في أوكرانيا وداخلها، بما في ذلك بيلاروس. إنهم ينتشرون ومستعدون الآن للهجوم".

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