إجلاء أكثر من 16 ألف شخص من لوجانسك لروسيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت سلطات جمهورية لوجانسك الشعبية المعلنة ذاتيا إجلاء أكثر من 16 ألف شخص إلى روسيا بسبب تدهور الوضع في المنطقة على خلفية التوتر مع أوكرانيا.

وقال مقر الدفاع الإقليمي في لوجانسك، في بيان نقلته وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية اليوم السبت "لقد جرى إجلاء 2266 شخصا بوسائل النقل البري، و908 أشخاص عبر السكك الحديدية".

وأضاف البيان: "تعمل في جمهورية لوجانسك الشعبية 61 نقطة إجلاء، ويشارك في العمليات 219 حافلة وقطار واحد للسكك الحديدية، وبلغ مجموع من تم إجلاؤهم منذ يوم أمس 16747 شخصا.

وفي سياق متصل، أكدت الشرطة الشعبية في جمهورية لوجانسك أن القوات الأوكرانية تستخدم على نحو نشط أسلحة محظورة بموجب اتفاقات مينسك.

وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا اتهامات بإنتهاك اتفاقات مينسك ونظام وقف إطلاق النار.