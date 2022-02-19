وزراء خارجية مجموعة السبع يدينون انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي أوكرانيا

ميونخ - (د ب أ)

وصف وزراء خارجية مجموعة السبع العدد المتزايد لانتهاكات وقف إطلاق النار الذي يشهده شرقي أوكرانيا بأنها "مقلقة للغاية" في بيان صدر مساء اليوم السبت.

وأدان وزراء خارجية مجموعة السبع استخدام الأسلحة الثقيلة وقصف المناطق المدنية عشوائيا في منطقة دونباس، مشيرين إلى أنه يمثل انتهاكا واضحا لبروتوكول مينسك، وهو اتفاق تم إبرامه في 2015 للتوصل لحل سلمي للصراع.

وحث الوزراء روسيا على استغلال نفوذها على الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا والالتزام بخطة مينسك للسلام. وأعرب الوزراء عن قلقهم بشكل خاص إزاء خطوات "الجمهوريات الشعبية" المعلنة ذاتيا شرقي أوكرانيا، وخوفها من "اختلاق الأحداث الذي يمكن إساءة استغلاله كذريعة لتصعيد عسكري محتمل".

وفي ذات الوقت، أشاد ممثلو مجموعة السبع بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن في وقت سابق من اليوم السبت، التي أكد فيها استعداده للاضطلاع بدور بناء في عملية السلام.