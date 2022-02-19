الطوارئ الروسية ترسل قطارًا لنقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك (فيديو)

وكالات

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، السبت، وصول أول قطار يقل لاجئي منطقتي لوغانسك ودونيتسك إلى منطقة فارونيج، وسط تصاعد الاشتباكات بين قوات الجيش الروسي والانفصاليين الموالين لموسكو.

قال القائم بأعمال وزارة الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان، إن أول قطار يقل لاجئي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج.

وأضاف تشوبريان للصحفيين: "اليوم أرسلنا أول قطار من روستوف وفيه 500 شخص، إلى نقطة إقامة مؤقتة في فارونيج".

وكانت وسائل إعلام روسية، ذكرت الجمعة، وقوع انفجار ضخم بمدينة دونيستك قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون.

وكان مراسل RT أفاد بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبًا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.

واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

هذا وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي ثانٍ على خط الجبهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا، وذلك بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

كما أعلن الجيش الأوكرانى، في وقت سابق من اليوم، مقتل جندى فى المنطقة الانفصالية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.