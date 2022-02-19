وزير الداخلية الأوكراني يتعرض لقصف مدفعي شرقي البلاد

08:22 م السبت 19 فبراير 2022
وزير الداخلية الأوكراني يتعرض لقصف مدفعي شرقي البلاد

الجيش الأوكراني

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وكالات:

أعلن مستشار في وزارة الداخلية الأوكرانية، أن وزير الداخلية، وعدد من النواب، و25 صحفيا أجنبيا تعرضوا للقصف شرق البلاد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأعلن الجيش الأوكراني مقتل جندي ثانٍ على خط الجبهة مع الانفصاليين المدعومين من روسيا.

وأعلن الجيش الأوكرانى، في وقت سابق من اليوم، مقتل جندى فى المنطقة الانفصالية الشرقية، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة في الجمهورية.

وقال بوشيلين في كلمة مصورة، اليوم السبت: "أدعو أبناء الوطن من هم في الاحتياط للحضور إلى المكاتب العسكرية، وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

وأعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية شعب لوهانسك الواقعة شرق أوكرانيا عن عبور حوالي 25 ألف شخص من سكان لوهانسك للحدود مع روسيا، هرباً من تصاعد أعمال العنف فى إقليم دونباس.

من جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنه سيتم توزيع اللاجئين من دونباس في سبعة أقاليم في روسيا على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا وتدفق المزيد من اللاجئين.

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