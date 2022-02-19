"يسقط بالجانب المظلم".. ماذا يحدث عند اصطدام الصاروخ الصيني بالقمر؟

08:02 م السبت 19 فبراير 2022
"يسقط بالجانب المظلم".. ماذا يحدث عند اصطدام الصاروخ الصيني بالقمر؟

الصاروخ الصيني

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وكالات:

يتوقع خبراء أن اصطدام المرحلة الثالثة من الصاروخ الفضائي الصيني Long March 3C بالقمر سيحدث في 4 مارس المقبل في الجانب المظلم منه قرب إحدى الفوهات، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وقال الخبراء إن سقوط المرحلة التي سجلت تحت اسم WE0913A سيخلف على سطح القمر حفرة قطرها نحو 19 مترا وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه سيتم تصويرها بواسطة مسبار Lunar Reconnaissance Orbiter.

ولا ينتظر العلماء جديدا من الحادث فقد تم مرارا رصد سقوط أجزاء من الصواريخ الفضائية أو كويكبات صغيرة على سطح القمر.

وليس من المستبعد أن يتمكن الجهاز الفضائي الصيني "تشانغ آه 4" الذي يعمل حاليا على الجانب الآخر من القمر، من رصد الهزات الناتجة عن الاصطدام.

وقال خبراء فلك قبل أيام إن الصاروخ المتوقع أن يصطدم بالقمر في أوائل شهر مارس هو في الواقع من صنع الصين، وليس تابعا لشركة "سبيس إكس" الأمريكية التابعة لإيلون ماسك، كما أذاعت وسائل الإعلام العالمية.

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