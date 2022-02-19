اليونان: 12 راكبًا في عداد المفقودين بعد نشوب حريق في عبارة إيطالية

07:46 م السبت 19 فبراير 2022
اليونان: 12 راكبًا في عداد المفقودين بعد نشوب حريق في عبارة إيطالية

عبارة وروفيري أوليمبيا

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أثينا - (د ب أ)

أفادت الإذاعة اليونانية الرسمية اليوم السبت، بعد نشوب حريق في عبارة نقل السيارات "يوروفيري أوليمبيا" جنوبي البحر الأدرياتيكي قرب جزيرة كورفو اليونانية، بأن 12 راكبا ما زالوا مفقودين.

وتنامى اليأس بين فرق الإنقاذ الخاصة حسبما ذكر قائد الدفاع المدني اليوناني جيورجوس ميتيس.

وتعوق عملية إنقاذ الركاب المدرجة أسماءهم على قائمة المسافرين، الذين لم يتم العثور عليهم على متن السفينة الإيطالية، درجات الحرارة شديدة الارتفاع على سطح العبارة.

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