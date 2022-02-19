ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا على الفور

07:36 م السبت 19 فبراير 2022
ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا على الفور

وزارة الخارجية الألمانية الفدرالية

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برلين - (أ ش أ):

حثت السلطات الألمانية، رعاياها على مغادرة أوكرانيا على الفور، في ضوء ازدياد التصعيد في أزمة أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية - في تحديث لتعليمات السفر إلى أوكرانيا على موقعها الإلكتروني - "يُطلب من المواطنين الألمان بشكل عاجل مغادرة البلاد الآن"، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية اليوم السبت.

وأضافت "استمرت التوترات بين روسيا وأوكرانيا في التصاعد وسط الوجود الضخم للوحدات العسكرية الروسية وتحركاتها بالقرب من الحدود الأوكرانية"، منوهة إلى أن اندلاع صراع عسكري أمر ممكن في أي وقت.

بدورها، أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" أنها ستعلق رحلاتها الجوية إلى أوكرانيا اعتبارًا من بعد غد الإثنين وحتى نهاية فبراير.

وقال متحدث باسم "لوفتهانزا" إنه ستظل هناك بضع رحلات جوية يومي السبت والأحد لتمكين الأشخاص من مغادرة أوكرانيا.

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Asha
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