رئيس حكومة كردستان يبحث مع نائبين أمريكيين سبل تعزيز العلاقات مع واشنطن

ميونخ - (أ ش أ):

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني اليوم السبت مع نائبين في مجلس النواب الأمريكي، الأوضاع في العراق ومنطقة الشرق الأوسط، وسبل تعزيز العلاقات بين الإقليم وواشنطن، وذلك على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونخ للامن.

وأوضح مكتب بارزاني ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "بارزاني التقى على هامش أعمال اليوم الثاني لمؤتمر ميونيخ للأمن مع كل من النائبين في مجلس النواب الأمريكي إليسا سلوتكين وآدم شيف".

وأضاف البيان أن رئيس حكومة إقليم كردستان جدد رفضه لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.