زيلنسكي يدعو لعقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بمشاركة أوكرانيا وألمانيا وتركيا

06:27 م السبت 19 فبراير 2022
زيلنسكي يدعو لعقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن بمشاركة أوكرانيا وألمانيا وتركيا

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنسكي

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وكالات

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، خلال قمة ميونخ للأمن اليوم السبت، إلى عقد قمة للأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي بمشاركة أوكرانيا وألمانيا وتركيا.

وقال إنه ينبغي على روسيا أن تدفع ثمنا باهظا إذا غزت بلاده، مؤكداً أن المزاعم الروسية بسقوط قذائف أوكرانية على مناطق روسية اتهام سخيف لا أساس له.

فولوديمير زيلنسكي الرئيس الأوكراني مجلس الأمن قمة ميونخ للأمن ألمانيا تركيا أوكرانيا

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