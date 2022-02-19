"سبوتنيك": عميل أوكراني اعترف بنية كييف في استعادة دونباس بالقوة

وكالات

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، بأن سلطات جمهورية دونيتسك الغير معترف بها دوليًا، اعتقلت عميلًا للمخابرات الأوكرانية يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوكالة الروسية، أن التحقيقات كشفت تورطه في تفجير سيارة قائد القوات الشعبية، دينيس سينينكوف.

وكشف العميل الأوكراني المحتجز في دونيتسك عن "مخطط تقوم بموجبه السلطات الأوكرانية بتهريب أسلحة، ومتفجرات إلى نهر دونباس".