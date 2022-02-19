موريتانيا تسجل أول حالة وفاة بحمى "القرم النزيفية"

نواكشوط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية ، اليوم السبت ، عن أول حالة وفاة بسبب حمى القرم النزيفية في موريتانيا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد حالات الإصابة المؤكدة وصل إلى 4، من بينها حالتان تخضعان للحجز إحداهما حرجة.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت الاثنين الماضي عن ظهور حالات من الحمى النزيفية ودعت المواطنين ، خصوصا الذين على صلة مباشرة بالحيوان، الابتعاد عن ملامسة الدواب بصفة عامة والمريضة منها بالتحديد.

وتعد حمى القرم الكونغو ، واحدة من أخطر الحميات النزيفية المعروفة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن الفيروس المتسبب في هذه الحمى ينتقل إلى الإنسان من حشرات القراد وحيوانات الماشية، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.