مقتل 16 على الأقل في هجوم انتحاري بالصومال

03:10 م السبت 19 فبراير 2022
مقتل 16 على الأقل في هجوم انتحاري بالصومال

الشرطة الصومالية

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مقديشو - (د ب أ):

ذكرت الشرطة الصومالية اليوم السبت أن 16 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 20 آخرون، عندما فجرت انتحارية نفسها، في مطعم، بمدينة "بلدوين"، عاصمة إقليم "هيران".

ودخلت الانتحارية المطعم، الذي غالبا ما يتردد عليه سكان المدينة وجنود الحكومة، وقت الغذاء.

وقال المسؤول البارز بالشرطة الإقليمية، حسن ديسو "لقد انتشلنا 12 جثة، من بينها جثة الانتحارية".

وأضاف "نفذت انتحارية الهجوم".

وأصيب 20 آخرون على الأقل، في الانفجار الذي وقع اليوم السبت، والذي زعمت جماعة "الشباب" مسؤوليتها عنه، في قناة "الاندلس" التابعة لها.

وأضافت الجماعة أنها استهدفت مسؤولي حكومة وجنود.

ويسود التوتر الوضع السياسي بالمدينة، حيث أن عملية اختيار بعض المشرعين، للبرلمان الوطني، توشك أن تبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتم نشر المئات من أفراد القوات المسلحة الوطنية، بالمدينة، لمنع وقوع مثل تلك الهجمات، خلال تلك الانتخابات هناك.

الشرطة الصومالية جوم انتحاري قديشو

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