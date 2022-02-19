بوتين يعلن إطلاق مناورات "الردع الاستراتيجي" للصواريخ البالستية

01:09 م السبت 19 فبراير 2022
بوتين يعلن إطلاق مناورات "الردع الاستراتيجي" للصواريخ البالستية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب ا):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مناورات "الردع الاستراتيجي" للصواريخ الباليستية، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك اليوم السبت.

وأعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الجمعة أن الرئيس بوتين سيتابع تدريبات عسكرية السبت تتضمن إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وذكر بيسكوف أن روسيا صريحة بشأن التدريبات، وأخطرت جميع الجهات المعنية، ونقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية إن التدريبات "لا يجب أن تسبب القلق لأي أحد".

وذكر التقرير أن بوتين سيتابع "تدريبات قوات الردع الاستراتيجي" من مركز مراقبة.

يشار إلى أن روسيا لديها ثاني أكبر ترسانة نووية بعد الولايات المتحدة، وتجري اختبارت صواريخ عدة مرات سنويا، إلا أنها تأتي هذه المرة خلال مواجهة شديدة التوتر مع الغرب بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتحذر دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة ، من أن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا، غير أن موسكو تنفي ذلك.

فلاديمير بوتين الصواريخ البالستية صواريخ كروز

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