حاول زرع عبوة ناسفة فانفجرت فيه.. مقتل إرهابي في سوريا

01:05 م السبت 19 فبراير 2022
حاول زرع عبوة ناسفة فانفجرت فيه.. مقتل إرهابي في سوريا

انفجار عبوة ناسفة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

دمشق - (د ب أ):

أفاد مصدر سوري بمقتل "إرهابي" بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته زرعها على طريق أوتستراد درعا –دمشق فجر اليوم السبت.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الجهات المختصة قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور".

وذكر مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".

عبوة ناسفة مقتل إرهابي سوريا دمشق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2071

إصابات اليوم

61

وفيات اليوم

1981

متعافون اليوم

463370

إجمالي الإصابات

23580

إجمالي الوفيات

395235

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • بسبب الطقس السيئ: انهيار مدخنة مصنع طوب الدقهلية.. والضحايا 4 حالات وفاة و 7 مصابين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا