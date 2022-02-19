حاول زرع عبوة ناسفة فانفجرت فيه.. مقتل إرهابي في سوريا

دمشق - (د ب أ):

أفاد مصدر سوري بمقتل "إرهابي" بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته زرعها على طريق أوتستراد درعا –دمشق فجر اليوم السبت.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في الجهات المختصة قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت أثناء قيام أحد الإرهابيين بزرعها قرب جسر بلدة أم المياذن على أوتستراد درعا دمشق ما أدى إلى مقتله على الفور".

وذكر مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى "استقبل جثة شخص متمزقة إلى أشلاء ناجمة عن انفجار عبوة ناسفة".