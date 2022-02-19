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سامح شكرى يشارك كمتحدث رئيسى بجلسة بمؤتمر ميونخ للأمن

12:10 م السبت 19 فبراير 2022
سامح شكرى يشارك كمتحدث رئيسى بجلسة بمؤتمر ميونخ للأمن

سامح شكري

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القاهرة - أ ش أ

شارك وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27‬⁩ كمتحدث رئيسي في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان الوزير قد وصل إلى ألمانيا أمس للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن الذي انطلقت أعماله امس الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة العديد من كبار المسئولين والوزراء، ورؤساء المنظمات الدولية، وقادة الفكر، لمناقشة الوضع الدولي الراهن وأبرز التحديات والأزمات على الساحة الدولية.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري مؤتمر ميونخ للأمن تغير المناخ اتفاقية الأمم المتحدة

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