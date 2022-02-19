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بايدن يمدد حالة الطواريء في الولايات المتحدة لاستمرار خطر كورونا

11:39 ص السبت 19 فبراير 2022
بايدن يمدد حالة الطواريء في الولايات المتحدة لاستمرار خطر كورونا

جو بايدن

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واشنطن - أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قرر تمديد حالة الطواريء الوطنية المعلنة في البلاد منذ ما يقرب من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى ما بعد أول مارس المقبل، بسبب استمرار الخطر الذي يشكله فيروس كورونا على الصحة العامة.

وقال بايدن - في بيان نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني - "لا تزال جائحة كوفيد-19 تتسبب في مخاطر كبيرة على الصحة العامة وسلامة البلاد. لهذا السبب، يجب أن تظل حالة الطواريء الوطنية المعلنة في 13 مارس 2020، بدءا من 1 مارس 2020، سارية المفعول لما بعد 1 مارس 2022".

وفي خطاب بعث به لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيسة مجلس الشيوخ كامالا هاريس، في هذا الشأن، قال بايدن "أكثر من 900 ألف شخص في هذا البلد قضوا بسبب المرض، ومن الضروري مواصلة مكافحة كوفيد-19 والاستجابة له بكامل طاقات وقدرات الحكومة الفيدرالية".

يذكر أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن أكثر من 80 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأكثر من 958 ألف حالة وفاة ناجمة عنه، لتتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء كوفيد-19.

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