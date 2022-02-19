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مستشار الرئيس الأوكراني: التكهن بما يدور فى ذهن بوتين أمر مستحيل

11:36 ص السبت 19 فبراير 2022
مستشار الرئيس الأوكراني: التكهن بما يدور فى ذهن بوتين أمر مستحيل

أوكرانيا

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أتلانتا/أمريكا - (د ب أ):

قال مستشار الرئيس الأوكرانى، ميخايلو بودولاك، لشبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، إن من المستحيل القول على وجه اليقين ما يدور بالضبط في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاءت تصريحات بودولاك تعليقا على ما أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مقتنع بأن بوتين قد اتخذ قرار غزو أوكرانيا.

وأضاف بودولاك: "يستند موقف بايدن، بلا شك، إلى معلومات من الاستخبارات، والمسألة لا تتعلق بالموافقة أو عدم الموافقة على تلك التصريحات لكن يجب الانتباه إلى المعنى الأكثر أهمية في كلمات بايدن بأن هناك فرصة للدبلوماسية"، وتابع: "سنستغل هذه الفرصة".

وقال مسؤول أوكراني آخر لـ "سى إن إن"، إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لا يزال يخطط للسفر إلى ميونيخ لحضور المؤتمر الأمني في ألمانيا والعودة في نفس اليوم" لكنه أضاف أن "الوضع الأمني سيعاد تقييمه".

كان بايدن إن الأمر متروك للرئيس الأوكراني ليقرر ما إذا كان سيحضر المؤتمر الأمني، ومن المتوقع أن تلتقي نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مع زيلينسكي خلال المؤتمر اليوم السبت.

يذكر أن البيت الأبيض ألقى، في وقت سابق الجمعة، باللوم على روسيا في هجوم إلكتروني ضخم على أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع، وهو ما نفته روسيا.

كما حذر مسؤولو البيت الأبيض من أن روسيا قد تواجه عقوبات واسعة النطاق إذا قامت بغزو أوكرانيا، واصفين إياها بأنها "أشد الإجراءات التي فكرنا فيها على الإطلاق ضد روسيا".

اوكرانيا مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير بوتين أمريكا جو بايدن غزو أوكرانيا

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