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ماكرون يحث على الهدوء والدبلوماسية في الصراع الأوكراني

08:25 م الجمعة 18 فبراير 2022
ماكرون يحث على الهدوء والدبلوماسية في الصراع الأوكراني

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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بروكسل - (د ب أ):

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف المفاوضات، في ظل الوضع المتوتر في الصراع الأوكراني مع روسيا.

وقال ماكرون في بروكسل اليوم الجمعة إن الوضع في منطقة الصراع بشرق أوكرانيا متوتر للغاية.

وأضاف ماكرون إنه يجب وقف العمل العسكري هناك ويجب احترام وقف إطلاق النار.

وقال إن أوروبا وحلفاءها حريصون على مواصلة الحوار.

ودعا ماكرون روسيا للعمل على وقف التصعيد.

كما شدد ماكرون على حرمة أراضي أوكرانيا.

وأبلغ كل من المتمردين والجيش الأكراني مؤخرا عن إطلاق الطرف الآخر النيران في منطقتي دونيتسك ولوهانسك – على الرغم من وقف إطلاق النار المطبق هناك.

ولم يمكن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.

وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في اندلاع أعمال العنف.

وقال ماكرون إنه لا يوجد دليل على تورط الروس في هذه الصراعات.

إيمانويل ماكرون الصراع الأوكراني فرنسا بروكسل

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