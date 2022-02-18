‏انفجار ضخم شرقي أوكرانيا.. والقوات الانفصالية تجلي الروس

وكالات:

ذكرت وسائل إعلام روسية، وقوع انفجار ضخم بمدينة دونيستك قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان مراسل RT أفاد بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة دونيتسك جنوب شرق أوكرانيا بعد الإعلان عن بدء إجلاء مواطنيها المدنيين إلى روسيا تحسبا لهجوم من قبل قوات حكومة كييف.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك جاء خلال اختبار السلطات المحلية نظام إنذار المواطنين أو نتيجة لوقوع أي حادث.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عن بدء إجلاء المواطنين إلى روسيا، تحسبا لهجوم واسع وشيك من قبل قوات الحكومة الأوكرانية.