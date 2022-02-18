جوتيريش: الوضع أكثر خطورة مما كان عليه في الحرب الباردة

ميونخ - (د ب أ):

أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تحذيرا صارخا للقادة المجتمعين في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن اليوم الجمعة، قائلا إن "التهديد الذي يتعرض له الأمن العالمي الآن أكثر تعقيدا وربما أعلى" عما كان خلال الحرب الباردة.

وفي إشارة أولا للأزمة في أوكرانيا، أكد أنه "حان الوقت لخفض التصعيد بشكل جدي".

ومن المقرر أن يهيمن الوضع الحالي على الحدود الأوكرانية والعلاقات الممتدة بين الغرب وروسيا على اجتماعات المؤتمر السنوي رفيع المستوى على مدار الأيام الثلاثة المقبلة.

وحذر جوتيريش، من تصعيد غير محسوب العواقب على خلفية التوترات الشديدة في النزاع الأوكراني.

وقال جوتيريش اليوم الجمعة في مستهل مؤتمر ميونخ،إن هذا قد يحدث أيضا بسبب فجوة في الاتصالات والافتراضات الخاطئة، وأضاف: "كثيرا ما يسألونني عما إذا كنا في حرب باردة جديدة. جوابي هو أن تهديد الأمن العالمي أصبح الآن أكثر تعقيدا وربما أكبر مما كان عليه في ذلك الوقت"، مشيرا إلى أنه خلال الحرب الباردة كانت هناك أيضا آليات لتقييم المخاطر وطرق غير رسمية للوقاية، وقال: "اليوم لم تعد معظم هذه الأنظمة موجودة، ولم يعد الأشخاص الذين مارسونها موجودين".

وأشار جوتيريش إلى اتساع الفجوة الجيوسياسية، معربا عن قلقه البالغ بشأن تمركز قوات روسية على الحدود مع أوكرانيا وزيادة التكهنات بشأن صراع عسكري، وقال: "ما زلت أعتقد أن ذلك لن يحدث. لكن إذا حدث، فسيكون ذلك كارثيا"، مؤكدا أنه لا بديل عن الدبلوماسية، وتابع : "أدعو جميع الأطراف إلى توخي الحذر الشديد في خطابهم. يجب أن تهدف التصريحات العامة إلى تقليل التوترات وليس تأجيجها".

وقبيل كلمة جوتيريش، وصف رئيس المؤتمر فولفجانج إشينجر المؤتمر هذا العام بأنه النسخة الأهم على مدار 14 عاما ترأس فيها المؤتمر.

وعبر إشينجر عن أسفه على قرار الحكومة الروسية عدم إرسال أحد من مسؤوليها للمشاركة في المؤتمر هذا العام لعرض رأيها، مؤكدا أن الأبواب ستظل مفتوحة في كل الأوقات، ورحب بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعند هذه اللحظة عمت القاعة بالتصفيق.

وإضافة إلى كلمات ومناقشات تتميز بوجود نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس وقادة آخرين، سيشهد مؤتمر ميونخ للأمن عددا من الاجتماعات على هامش المؤتمر لبحث الأزمة الأوكرانية.

والتقت هاريس، في ظهور نادر في حدث دولي كبير، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة. وستجري محادثات أيضا مع قادة دول بحر البطليق وزيلينسكي وشولتس خلال زيارتها.

كما سيجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع الكبرى على هامش المؤتمر يوم غد السبت، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة المجموعة.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم غد السبت، وبصحبته وزيرة خارجيته ووزير دفاعه.

ولم ترسل روسيا أي وفد رسمي لمؤتمر ميونخ للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

ويشارك ما مجموعه 30 رئيس دولة وحكومة في أهم اجتماع على مستوى العالم للخبراء في شؤون السياسة الأمنية، بالإضافة إلى أكثر من 80 وزيرا.