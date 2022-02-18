واشنطن: روسيا لديها نحو 190 الف جندي في أوكرانيا وحولها

فيينا - (د ب أ):

قال مايكل كاربنتر، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن أوكرانيا مهددة بما يتراوح ما بين 169 و 190 ألف جندي وعنصر أمني توجههم روسيا.

وذكر كاربنتر في اجتماع للمنظمة اليوم الجمعة في فيينا: "أيها الزملاء، إن هذا أكبر حشد عسكري في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف كاربنتر أن التقديرات الحالية تشمل جنودا على منطقة الحدود الروسية وبيلاروس وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وتشمل التقديرات قوات الأمن الروسية الأخرى فى تلك المناطق وأيضا الانفصاليين في شرق أوكرانيا. وكانت التقديرات تشير في الشهر الماضي إلى أن عدد القوات الخاضعة لسيطرة روسيا يبلغ نحو 100 ألف.

وأفاد دبلوماسيون بأن روسيا لم تحضر الاجتماع الذي عقد فى فيينا.

ودعت أوكرانيا إلى عقد الاجتماع للحصول على تفسيرات لتحركات القوات. وأوصى كاربنتر بأن تسمح موسكو بتحليق طائرات من دول أخرى للتحقق من انسحاب القوات الذي تم إعلانه.