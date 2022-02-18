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الانفصاليون في شرق أوكرانيا يطالبون المدنيين بالنزوح إلى روسيا

05:31 م الجمعة 18 فبراير 2022
الانفصاليون في شرق أوكرانيا يطالبون المدنيين بالنزوح إلى روسيا

انفصاليون في شرق أوكرانيا

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وسكو - (د ب أ):

يقوم الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو في شرق أوكرانيا بدعوة المدنيين للنزوح عبر الحدود إلى روسيا، لحماية أنفسهم من هجوم تشبه القوات الحكومية الأوكرانية.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، في رسالة مصورة نُشرت اليوم الجمعة إن "السيدات والأطفال وكبار السن" يجب أولا أن يتم نقلهم إلى مكان آمن.

وذكر بوشيلين إنه أصدر "طلبا عاجلا" للسكان للقيام "بمغادرة جماعية ومركزية".

وأضاف أن "مخرجا مؤقتا سيحميكم وسيحمي أرواح أقاربكم".

وأوضح بوشيلين إن القوات القتالية جاهزة للدفاع عن "أراضي الدولة" ضد هجوم من جانب أوكرانيا. وقال في نهاية المقطع المصور: "سنكون نحن المنتصرين".

وأشار إلى أنه خلال مشاورات مع السلطات الروسية، تم توفير ملاجئ في إقليم روستوف المجاور.

وصدرت الأوامر أيضا للانفصاليين في إقليم لوهانسك القريب، المعقل الآخر للمتمردين في أوكرانيا، باتخاذ نفس التدابير.

ويتهم المتمردون الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرغبة في شن هجوم في المستقبل المنظور. وتنفي كييف مرارا وتكرارا الاستعداد لشن مثل هذا الهجوم.

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