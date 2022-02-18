التحالف: تدمير زورق حوثي مفخخ أطلق من الحديدة

الرياض - أ ش أ

أفاد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، بتدمير زورق مفخخ تابع لمليشيا الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة الإخبارية السعودية - أن الميليشيا استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ، مشيراً إلى أن استخدام الحوثيين للميناء عسكرياً يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.

وكان التحالف قدم أدلة تثبت استخدام مليشيات الحوثي ميناءي الحديدة والصليف لأغراض عسكرية ، كما عرض صوراً لمنطقة تجارب عسكرية حوثية قرب ميناء الصليف، لافتاً إلى أن المليشيات تقوم بتجربة الزوارق المفخخة بالقرب من الميناء.