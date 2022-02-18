ما رأي الأمريكيين في إرسال قوات إلى أوكرانيا؟



واشنطن - أ ش أ

أظهر استطلاع حديث للرأي، أن غالبية الأمريكيين يرون أن إرسال قوات إلى أوكرانيا يعد "فكرة سيئة".

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة يوجوف الدولية، إلى أنه رغم موافقة الكثيرين من الأمريكيين على أن بلادهم يتعين عليها مساعدة أوكرانيا فإن الغالبية لا يدعمون إرسال قوات إلى تلك الدولة.

وفي ظل وجود أكثر من 150 ألف جندي روسي تم نشرهم على طول الحدود مع أوكرانيا، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يرى أن التهديد بالغزو مازال أمرا بالغ الخطورة.

وكان الرئيس بايدن ذكر في تصريحات له أمس الخميس- أن احتمالات غزو روسيا لأوكرانيا ما زالت عالية للغاية وفي ظل استمرار إرسال روسيا قوات إضافية إلى أوكرانيا، فإننا لدينا اعتقاد بأن روسيا لم تسحب قواتها إلى الخارج بل التحرك نحو الداخل وأنها متورطة في عمليات تحمل علما مزيفا لأوكرانيا لتتخذه ذريعة لغزوها.