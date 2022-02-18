روسيا: التطورات في "دونباس" من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا

موسكو - أ ش أ

أعرب الكرملين (الرئاسة الروسية)، عن قلق موسكو البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، محذرا من أن هذه التطورات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش اليوم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي تطورات الوضع حول أوكرانيا، ورد موسكو على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" بشأن مبادرة الضمانات الأمنية".