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روسيا: التطورات في "دونباس" من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا

01:26 م الجمعة 18 فبراير 2022
روسيا: التطورات في "دونباس" من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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موسكو - أ ش أ

أعرب الكرملين (الرئاسة الروسية)، عن قلق موسكو البالغ إزاء مستجدات الوضع في منطقة "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، محذرا من أن هذه التطورات من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "إن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش اليوم مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن القومي الروسي تطورات الوضع حول أوكرانيا، ورد موسكو على اقتراحات الولايات المتحدة وحلف "الناتو" بشأن مبادرة الضمانات الأمنية".

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Asha
الكرملين دميتري بيسكوف موسكو مجلس الأمن القومي الروسي أوكرانيا الناتو

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