إسرائيل: إسقاط طائرتين مسيرتين من غزة ولبنان

تل أبيب-(د ب أ):

أعلنت إسرائيل عن إسقاط طائرتين مسيرتين من غزة ولبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي مساء أمس الخميس، إنه تم إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها حركة حماس في غزة في مهمة استطلاعية،حسبما ذكرت صحيفة"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أنه قام الجيش بإسقاط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله المدعوم من إيران باتجاه شمال إسرائيل.

ويُعتقد أن الطائرة المسيرة تنتمي إلى وحدة القوات الخاصة التابعة لحزب الله والتي من المتوقع أن تشارك في عمليات التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية في حال اندلاع القتال.

يُشار إلى أن حزب الله يطلق طائرات مسيرة عبر الحدود إلى إسرائيل، التي بدورها تقوم بإطلاق طائراتها المسيرة إلى لبنان وبصفة خاصة الضاحية الجنوبية معقل حزب الله.

وكشف الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أول أمس الأربعاء عن نجاح تحويل الصواريخ التي يملكها الحزب إلى صواريخ دقيقة، وعن تصنيعه للمسيرات.