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حول العالم في 24 ساعة: بايدن يتوقع غزو روسي لأوكرانيا خلال أيام

12:05 ص الجمعة 18 فبراير 2022
حول العالم في 24 ساعة: بايدن يتوقع غزو روسي لأوكرانيا خلال أيام

جو بايدن

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وكالات:

شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يحدث غزوا روسيا لأوكرانيا خلال أيام.

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