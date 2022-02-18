حول العالم في 24 ساعة: بايدن يتوقع غزو روسي لأوكرانيا خلال أيام
وكالات:
شهد العالم الخميس، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يحدث غزوا روسيا لأوكرانيا خلال أيام.
الأخبار المتعلقة
-
سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة: قلقون للغاية من اختيار روسيا طريق المواجهة
-
ألمانيا وفرنسا ودول أخرى تهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة" حال غزو أوكرانيا
-
الكرملين: تصريح بايدن عن هجوم روسي على أوكرانيا خلال أيام يؤجج التوتر
-
بلينكن يعرض الاجتماع بنظيره الروسي مع تزايد التوتر بشأن أوكرانيا
-
روسيا تنشر ردها على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية
-
"خطوة تصعيدية".. روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي من بلادها
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان