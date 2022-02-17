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الكرملين: تصريح بايدن عن هجوم روسي على أوكرانيا خلال أيام يؤجج التوتر

11:02 م الخميس 17 فبراير 2022
الكرملين: تصريح بايدن عن هجوم روسي على أوكرانيا خلال أيام يؤجج التوتر

جو بايدن

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موسكو /واشنطن - (د ب أ):

انتقد الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تحدث اليوم الخميس عن استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام القريبة المقبلة، مؤكدا أن مثل هذه التعليقات تؤجج التوتر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، ردا على بايدن: "للأسف يستمر تأجيج التوتر من خلال مثل هذه التصريحات"، بحسب ماأوردته قناة "آر تي عربية"الروسية.

كان بايدن أشار إلى احتمال "مرتفع للغاية" بأن تغزو روسيا أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

ورغم ما تردده موسكو بشأن سحب قواتها من على الحدود الأوكرانية، قال بايدن للصحفيين إن موسكو "حركت بالفعل المزيد من القوات إلى هناك".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا سبب للاعتقاد بأنهم منخرطون في عملية خداع لتبرير دخول أوكرانيا ".

وقال: "جميع المؤشرات لدينا تشير إلى أنهم جاهزون لدخول أوكرانيا ومهاجمتها".

وتنفي روسيا اعتزامها غزو أوكرانيا.

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