الإعلام الأمني العراقي: مقتل "قائد قوات هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الخميس، عن مقتل "قائد قوات هيت" في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "مديرية الاستخبارات العسكرية أكدت أنها توصلت إلى معرفة هوية الإرهابي الثاني الذي قتل مع الإرهابي المكنى بـ (ابو ملوكة) في ضربة جوية هذا اليوم في الأنبار".

وأضافت أن الارهابي الثاني يدعى (ابو زيد المحلاوي) وشغل منصب ما يسمى قائد قوات قاطع هيت وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامي قائد لواء 29 واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن مقتل "والي الأنبار" في تنظيم "داعش" بعملية أمنية.