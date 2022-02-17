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وفد تركي يزور إسرائيل لبحث الاستعدادات لزيارة هرتصوغ أنقرة

08:15 م الخميس 17 فبراير 2022
وفد تركي يزور إسرائيل لبحث الاستعدادات لزيارة هرتصوغ أنقرة

علم إسرائيل

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وكالات:

زار وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل حيث بحث مع مسؤولين هناك الاستعدادات لزيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ إلى تركيا، حسب بيان رسمي إسرائيلي، ونقلته شبكة "روسيا اليوم".

وذكر بيان صحفي مشترك من مكتب رئيس الدولة ووزارة الخارجية في إسرائيل، أن الوفد التركي ترأسه المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم كالين، ونائب وزير الخارجية السادات أونال، وأنه التقى المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، والرئيس التنفيذي لمكتب الرئيس إيال شفيكي وفرقهم.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومختلف القضايا الإقليمية.

وبحث الوفدان ذلك في اجتماعات عُقدت في كل من وزارتي الخارجية ومقر إقامة الرئيس، حيث دخل هرتصوغ أثناء الاجتماع ورحب بالضيوف الأتراك.

وكان المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز زار تركيا في ديسمبر الماضي، وبدأت خلال زيارته تلك، المناقشات حول زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا.

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